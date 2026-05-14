Глава Совета женщин-предпринимателей Вьетнама: «КазаньФорум» помогает найти партнеров

«КазаньФорум» дает возможность найти новых партнеров и представить товары своей страны. Об этом на пресс-конференции Международного экономического форума заявила председатель Совета женщин-предпринимателей Вьетнама Минь Тхи Тует Нгуен.

«"КазаньФорум" очень полезен для женщин-предпринимателей. И я учусь здесь, каким образом можно организовать такие крупные мероприятия», – сказала она.

В рамках ХVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026» сегодня открылся трек «Женский взгляд». Он проходит уже четвертый год подряд по инициативе объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт-Милосердие».

«Новинка этого года в том, что к нам приехали не только женщины из исламских стран, у нас есть площадка, объединяющая женщин международных организаций – БРИКС, АСЕАН, ШОС. Мы говорим о том, какие новые возможности появляются благодаря этим объединениям», – рассказала руководитель этого объединения Алсу Набиева.

Бразильская актриса и продюсер Луселия Сантос подчеркнула, что для нее важно участвовать именно в этом треке на «КазаньФоруме», поскольку поднимаются важные вопросы, волнующие женщин разных стран.

Председатель Совета деловых женщин Эмиратов Айша Мохаммед Саид Рашед Альмулла впервые принимает участие в «КазаньФоруме». «Я первый день здесь и уже получила много знаний. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество», – заявила она.

Президент Совета экономически деловых женщин при Федерации египетских торговых палат и Александрийской торговой палаты, член правления Международной федерации торговых палат Рим Сиам обозначила возможности для сотрудничества России и Египта.

«Мы развиваем программы по инвестициям, стартапам в сфере туризма, креативных индустрий», – сообщила она.