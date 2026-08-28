Глава Совета законодателей ПФО Люлин: «Не влюбиться в Татарстан невозможно»

Председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление исполняющему обязанности Председателя Госсовета Татарстана Марату Ахметову по случаю Дня Республики Татарстан и Дня города Казани, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Татарстан – наш сосед, друг, с которым объединяют давние исторические, экономические, культурные связи, всегда готовый откликнуться на любую значимую инициативу и окунуться в совместную работу на основе соглашения о межпарламентском сотрудничестве, заключенного в 2012 году. Не влюбиться в Татарстан – многоликий, многоголосый, бережно хранящий свою историю и одновременно устремленный в фантастическое будущее – и его столицу, красавицу Казань, просто невозможно», – отметил Люлин.

Председатель Заксобрания Нижегородской области назвал Татарстан одним из самых динамичных и экономически развитых регионов страны.

«Ключевые составляющие успеха – стабильность, прозрачность власти, открытость бизнесу, ориентированность в стратегии развития на человека и человеческий капитал. Татарстан – это удивительный калейдоскоп побед и достижений не только российского, но и международного уровня, регион науки, культуры, спорта, образования, развитого промышленного и сельскохозяйственного производства, инноваций и туризма», – сказал Люлин.