Глава Совета татар Афганистана: Татары в разных уголках мира стремятся к единению

Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар считает, что вопреки территориальной разрозненности, у татар существует стремление к единению. Такое мнение представитель татарской общины Афганистана высказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа» на полях международного форума «Деловые партнеры Татарстана».

«Хотя татары проживают в самых разных регионах и странах, они тянутся к друг другу. С этой точки зрения татары — счастливый народ, не как другие», — отметил делегат форума.

По словам гостя, татары в Афганистане живут хорошо. Он также отметил потребность соплеменников в получении образования.

Забихулло Надери Татар поблагодарил агентство «Татар-информа» за сотрудничество. «Я рад, что выходят материалы, освещающие жизнь татар Афганистана», — сказал он.