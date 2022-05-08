Глава Совета татар Афганистана поздравил всех жителей России с 77- летием Великой Победы

Глава Совета татар Афганистана в видеообращении поздравил от общины афганских татар всех жителей России с 77- летием Великой Победы.

«Мир Вам, милость Всевышнего и Его благословение.

Я, Забихулло Надери Татар, глава Совета татар Афганистана от лица всех татар Афганистана поздравляю российский народ с наступающим 77-летием Великой Победы!

Наше уважение и поздравление Президенту России Владимиру Путину, Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и всему российскому народу. Желаем вам счастья, здоровья и всего наилучшего!» - говорится в видеообращении.

В свою очередь генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин подчеркнул, что татарская община, единственные соотечественники российского народа в Афганистане. Они с любовью и теплотой относятся к России и всячески это проявляют.

«Это, пожалуй, самая активная зарубежная татарская диаспора. Они самостоятельно приступили к изучению русского языка и начинают осваивать татарский язык и культуру», - подчеркнул Рустам Хабибуллин.