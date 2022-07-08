Глава Совета татар Афганистана поздравил «Татмедиа» и «Татар-информ» с Курбан-байрамом

Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар поздравил коллектив АО «Татмедиа» и информационного агентства «Татар-информ» с наступающим праздником Курбан-байрам.

«Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение! Совет татар Афганистана от лица всех татар Афганистана поздравляет с наступающим Курбан-байрамом весь уважаемый коллектив „Татмедиа“ и „Татар-информа“.

Татарский народ Афганистана выражает вам благодарность за информационную поддержку и интерес к жизни татарской общины, особенно в эти трудные для татар Афганистана дни. Мы считаем вас настоящими нашими друзьями и профессионалами в области журналистики и афганской культуры.

С праздником Курбан-байрам, счастливого гаета!» — говорится в поздравлении.

К поздравлению присоединился и генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

«Публикации про татар Афганистана на страницах „Татар-информа“ вызывают большой интерес во всем мире. Многие зарубежные СМИ тиражируют эти публикации, особенно в мусульманских странах. В период смены власти татары Афганистана столкнулись с голодом. Спасибо редакции за оперативное проведение пресс-конференции, на которой все узнали о жутких проблемах татар. После этого подключился татарский меценат, с помощью которого нам удалось спасти более тысячи детей татар от голодной смерти, также были вызволены похищенные малолетние татарские девочки, которым грозило сексуальное рабство в соседних с Афганистаном странах. И это конкретная общая работа по сохранению и развитию татарской нации. Спасибо вам всем большое, спасибо, уважаемая редакция „Татар-информа“!» — подчеркнул Рустам Хабибуллин.

Кроме того, руководитель благотворительного фонда заметил, что при содействии агентства в Афганистане создан такой медиафон, что теперь быть афганским татарином там считается престижным. Информацию «Татар-информа» тиражируют в местных СМИ, и о татарах в Афганистане начали говорить больше, чем о какой-либо другой нации.