Глава совета татар Афганистана поздравил татарстанцев с Днем родного языка
Глава Совета Татар Афганистана, заместитель директора по культуре и юридическим вопросам представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Исламском Эмирате Афганистан Забихулло Надери Татар поздравил Президента РТ Рустама Минниханова и татарстанцев с Днем родного языка и 136-летием татарского народного поэта Габдуллы Тукая.
В своем видеообращении он зачитал стихотворение собственного сочинения под названием «Татарский народ — великая нация»:
«Татарский народ — великая нация,
В великих традициях и в мужестве.
Его славные поэты — гордость нации,
Религия Ислам — наша жизнь,
Смелость и решительность — наше все.
Как грациозные олени и бесстрашные татарские кони,
В деле возрождения своей нации мы едины.
Мы афганцы татарского происхождения,
Цветы и символ гордости нашей страны».
Также Глава Совета Татар Афганистана рассказал, что в библиотеках общины афганских татар есть несколько произведений Габдуллы Тукая, написанные на персидском языке — фарси.