Глава совета татар Афганистана поздравил татарстанцев с Днем родного языка

Фото: ИА «Татар-информ»

Глава Совета Татар Афганистана, заместитель директора по культуре и юридическим вопросам представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Исламском Эмирате Афганистан Забихулло Надери Татар поздравил Президента РТ Рустама Минниханова и татарстанцев с Днем родного языка и 136-летием татарского народного поэта Габдуллы Тукая.

В своем видеообращении он зачитал стихотворение собственного сочинения под названием «Татарский народ — великая нация»:

«Татарский народ — великая нация,

В великих традициях и в мужестве.

Его славные поэты — гордость нации,

Религия Ислам — наша жизнь,

Смелость и решительность — наше все.

Как грациозные олени и бесстрашные татарские кони,

В деле возрождения своей нации мы едины.

Мы афганцы татарского происхождения,

Цветы и символ гордости нашей страны».

Также Глава Совета Татар Афганистана рассказал, что в библиотеках общины афганских татар есть несколько произведений Габдуллы Тукая, написанные на персидском языке — фарси.