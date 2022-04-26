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Татарский мир
26 апреля 2022  14:04
Дмитрий Киселев

Глава совета татар Афганистана поздравил татарстанцев с Днем родного языка

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Глава совета татар Афганистана поздравил татарстанцев с Днем родного языка
Фото: ИА «Татар-информ»

Глава Совета Татар Афганистана, заместитель директора по культуре и юридическим вопросам представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Исламском Эмирате Афганистан Забихулло Надери Татар поздравил Президента РТ Рустама Минниханова и татарстанцев с Днем родного языка и 136-летием татарского народного поэта Габдуллы Тукая. 

В своем видеообращении он зачитал стихотворение собственного сочинения под названием «Татарский народ — великая нация»:

«Татарский народ — великая нация,
В великих традициях и в мужестве.
Его славные поэты — гордость нации,
Религия Ислам — наша жизнь,
Смелость и решительность — наше все.
Как грациозные олени и бесстрашные татарские кони,
В деле возрождения своей нации мы едины.
Мы афганцы татарского происхождения,
Цветы и символ гордости нашей страны». 

Также Глава Совета Татар Афганистана рассказал, что в библиотеках общины афганских татар есть несколько произведений Габдуллы Тукая, написанные на персидском языке — фарси.

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