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Общество
30 августа 2022  09:03
Дмитрий Киселев

Глава Совета татар Афганистана поздравил татарстанцев с Днем Республики

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Глава Совета татар Афганистана поздравил татарстанцев с Днем Республики
Фото: Дмитрий Киселев / «Татар-информ»

Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар записал видеообращение, в котором от имени всей татарской общины поздравил  Президента Татарстана Рустама Минниханова и всех татарстанцев с Днем Республики.

«Желаю всем счастья, здоровья и всех благ! Мы, татары Афганистана, надеемся, что Президент Республики Татарстан, лидер татар всего мира, посетит Афганистан. Желаем всем счастья, здоровья и всех благ», – говорится в видеообращении Забихулло Надери.

 

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