Глава Совета татар Афганистана поздравил татарстанцев с Днем Республики

Фото: Дмитрий Киселев / «Татар-информ»

Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар записал видеообращение, в котором от имени всей татарской общины поздравил Президента Татарстана Рустама Минниханова и всех татарстанцев с Днем Республики.



«Желаю всем счастья, здоровья и всех благ! Мы, татары Афганистана, надеемся, что Президент Республики Татарстан, лидер татар всего мира, посетит Афганистан. Желаем всем счастья, здоровья и всех благ», – говорится в видеообращении Забихулло Надери.