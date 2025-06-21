Глава «Сочи» Ротенберг высказался о договорных матчах в российском футболе

Фото: pfcsochi.ru

Глава «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о своем отношении к договорным матчам в российском футболе.

«Я бы никому не позволил никаких договорных матчей ни в какой ситуации. Я всю жизнь с этим борюсь и буду бороться до конца, чтобы этого не было. Спорт должен оставаться спортом. Немыслимая какая-то вещь: что значит договориться? Зачем?», – сказал Ротенберг.

Также он ответил на вопрос, стал ли камнем преткновения в вопросе стадиона для «Черноморца» непростые отношения с председателем наблюдательного совета команды Сергеем Шишкаревым.

«У нас совершенно нормальные отношения. Здесь чисто спортивная история, ничего больше, – передает слова Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, ранее Шишкарев рассказывал о попытке сыграть договорном матч в конце сезона Первой лиги с «Сочи» (2:1).

В РПЛ из Первой лиги напрямую вышли «Балтика» и «Торпедо», занявшие первое и второе место. Через стыковые матчи также вышел «Сочи», победивший «Пари НН» (1:2, 3:1).