Глава Соцфонда по Татарстану: Без пенсий не будет государства

Разговоры о прекращении выплаты пенсий в будущем не имеют под собой никаких оснований. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заявил руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.

«Конечно, [пенсия] будет. Это однозначно. Это социальная выплата, без которой не будет государства», — подчеркнул Вафин.

Таким образом глава Соцфонда по Татарстану отреагировал на вопрос ведущего. Тот попросил опровергнуть мнение получающих зарплату в конвертах, что надеяться на пенсию бессмысленно, так как к моменту наступления пенсионного возраста «уже ничего не будет».

«Наша основная цель — взаимосвязь поколений, взаимоподдержка. Родители заботятся о детях, а государство о нас», — добавил при этом Эдуард Вафин, поделившись своим пониманием смысла существования пенсионной системы.