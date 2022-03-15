Глава Следкома РТ встретился с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР

пресс-служба СУ СК России по РТ

Глава СУ СК России по РТ Валерий Липский совместно с депутатом Госдумы Российской Федерации Айдаром Метшиным встретился с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, которые прибыли в Татарстан.

Фото: © пресс-служба СУ СК России по РТ

На встречу с главой республиканского следкома пришли 8 человек, в том числе трое детей. Липский обсудил с ними вопросы с трудоустройством, получением медицинского и социального обслуживания, а также возможность получения образования и российского гражданства.

Фото: © пресс-служба СУ СК России по РТ

В конце визита сотрудники следственного управления передали гражданам продукты и подарки детям.

Фото: © пресс-служба СУ СК России по РТ



