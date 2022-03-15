news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
15 марта 2022  12:35
Полина Шевчук

Глава Следкома РТ встретился с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР

news_top_970_100
Глава Следкома РТ встретился с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
пресс-служба СУ СК России по РТ

Глава СУ СК России по РТ Валерий Липский совместно с депутатом Госдумы Российской Федерации Айдаром Метшиным встретился с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, которые прибыли в Татарстан.

 

Фото: © пресс-служба СУ СК России по РТ

На встречу с главой республиканского следкома пришли 8 человек, в том числе трое детей. Липский обсудил с ними вопросы с трудоустройством, получением медицинского и социального обслуживания, а также возможность получения образования и российского гражданства.

 

Фото: © пресс-служба СУ СК России по РТ

В конце визита сотрудники следственного управления передали гражданам продукты и подарки детям.

 

Фото: © пресс-служба СУ СК России по РТ


 

 

#следком рт #ДНР и ЛНР
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное