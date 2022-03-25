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Происшествия
25 марта 2022  11:24
Полина Шевчук

Глава Следкома РФ: Националисты на Украине готовы на любые жертвы среди мирного населения

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В интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что на протяжении долгих лет наблюдается жестокость и ненависть к мирным жителям Донбасса со стороны украинских силовиков. В качестве примера Бастрыкин привел случай, когда нацбатальоны заминировали местность вблизи жилых домов. Тогда в результате взрыва погибли трое детей. 

«И судя по тому, что мы видим сейчас, националисты готовы на любые жертвы среди мирного населения», – подчеркнул Бастрыкин. 
 

 

 

#украинские националисты #Донбасс
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