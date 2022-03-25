Глава Следкома РФ: Националисты на Украине готовы на любые жертвы среди мирного населения

В интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что на протяжении долгих лет наблюдается жестокость и ненависть к мирным жителям Донбасса со стороны украинских силовиков. В качестве примера Бастрыкин привел случай, когда нацбатальоны заминировали местность вблизи жилых домов. Тогда в результате взрыва погибли трое детей.

«И судя по тому, что мы видим сейчас, националисты готовы на любые жертвы среди мирного населения», – подчеркнул Бастрыкин.

