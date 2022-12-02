Глава СКР взял под контроль дело жительницы РТ, которая не может получить льготную пенсию

В эфире одной из программ на федеральном ТВ вышел сюжет, в котором сотрудница пароходства из Татарстана рассказала о том, что спустя 15 лет не может добиться получения льготной пенсии.

По закону, стаж ее должности должен засчитываться как льготный, но в Пенсонном фонде ей сообщили, что работодатель предоставил другие сведения о ее работе: оказывается, женщина была прописана на другой должности, не предусматривающей льготы. Теперь она пытается восстановить справедливость через суд.

Председатель следственного комитета России поручил руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому установить все обстоятельства случившегося и представить подробный доклад о ситуации. А если будут найдены какие-либо признаки преступления – немедленно возбудить уголовное дело. Об этом сообщается в пресс-службе СКР.