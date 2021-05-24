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Ру Тат
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24 мая 2021  14:57
Полина Шевчук

Глава СКР взял на контроль дело матери, избившей ребенка в Казани

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Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного на жительницу Казани из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, что ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях появился видеоролик,на котором женщина жестоко бьет ребенка. После появления видео в Сети прокуратура начала проверку.

32-летнюю жительницу Казани задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств. Вечером этого же дня было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».
 

 

#александр бастрыкин #следком рф #избивал ребенка
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