Глава СКР взял на контроль дело матери, избившей ребенка в Казани

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного на жительницу Казани из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, что ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях появился видеоролик,на котором женщина жестоко бьет ребенка. После появления видео в Сети прокуратура начала проверку.

32-летнюю жительницу Казани задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств. Вечером этого же дня было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

