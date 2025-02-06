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Происшествия 6 февраля 2025 10:07

Глава СК затребовал доклад по делу о насилии над 11-летней девочкой в Нижнекамске

Глава Следственного комитета РФ поручил представить доклад по информации о совершении действий сексуального характера с применением насилия в отношении 11-летней девочки в Нижнекамске.

По предварительной информации, в Нижнекамском районе иностранный гражданин совершал действия сексуального характера в отношении 11-летней дочери сожительницы.

Как сообщили в Telegram-канале Следкома, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по РТ Марселю Дулкарнаеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

#насилие над детьми
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