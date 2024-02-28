Глава СК заинтересовался делом младенца, умершего в челнинской больнице

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти ребенка в Татарстане. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

Жительница Набережных Челнов обратилась к главе ведомства и указала, что не согласна с установлением обстоятельств смерти ее новорожденного ребенка. Кроме того, женщина отметила длительность проведения судебных экспертиз, а также обратилась с претензией к сотрудникам следственных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.