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Происшествия 28 февраля 2024 10:57

Глава СК заинтересовался делом младенца, умершего в челнинской больнице

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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти ребенка в Татарстане. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

Жительница Набережных Челнов обратилась к главе ведомства и указала, что не согласна с установлением обстоятельств смерти ее новорожденного ребенка. Кроме того, женщина отметила длительность проведения судебных экспертиз, а также обратилась с претензией к сотрудникам следственных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.

#новорожденные #Бастрыкин Александр
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