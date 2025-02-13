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Происшествия 13 февраля 2025 08:47

Глава СК взял под контроль дело об избиении школьницы и мошенничестве юриста

В сентябре прошлого года в нижнекамской школе на перемене мальчик избил младшеклассницу. В соцсетях появилась информация, что мать школьницы в связи с избиением наняла юриста, который обманул ее на крупную сумму.

По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело по статье «Халатность».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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