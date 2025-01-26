news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 26 января 2025 19:23

Глава СК взял на контроль дело о травмировании девочки на цирковом фестивале в Казани

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о травмировании 11-летней девочки на цирковом фестивале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в Казани во время выступления на цирковом фестивале 11-летняя девочка упала с двухметровой высоты и сломала руку. Ребенок был доставлен в больницу.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

#Бастрыкин Александр
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Румия Ниязова: «Любят филиппинцы задорные песни, нравится им драйв»

Румия Ниязова: «Любят филиппинцы задорные песни, нравится им драйв»

25 января 2025
«Встреча Востока и Запада дает особенную красоту»: в Казани выбрали «Мисс Татарстан-2025»

«Встреча Востока и Запада дает особенную красоту»: в Казани выбрали «Мисс Татарстан-2025»

25 января 2025