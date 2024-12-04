Глава СК России затребовал доклады о незаконном вывозе детей за границу

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклады после получения информации из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из нескольких регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как передает ТАСС, Бастрыкин поручил руководству следственных управлений в Приморском, Волгоградском, Курском, Иркутском, Свердловском областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме.

В сообщении указано, что в программе одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о вывозе детей в иностранные государства, где было сказано, что некоммерческие организации продолжают продавать и вывозить детей за рубеж. Следственные органы проводят проверку.