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Глава СК России затребовал доклады о незаконном вывозе детей за границу
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклады после получения информации из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из нескольких регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Как передает ТАСС, Бастрыкин поручил руководству следственных управлений в Приморском, Волгоградском, Курском, Иркутском, Свердловском областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме.
В сообщении указано, что в программе одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о вывозе детей в иностранные государства, где было сказано, что некоммерческие организации продолжают продавать и вывозить детей за рубеж. Следственные органы проводят проверку.
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