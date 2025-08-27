Глава СК России Бастрыкин взял под контроль ситуацию со старой школой в Нурлате

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию со старой школой в Татарстане.

Жители Нурлата пожаловались Бастрыкину на ужасное состояние одной из школ. Там много лет течет крыша, осыпаются стены, а проводка и коммуникации — старые и опасные.

Деньги на ремонт уже выделяли, но их никто не потратил по назначению. Жалобы людей в другие инстанции ничего не дали.

Теперь СК России начал проверку. Глава ведомства потребовал лично доложить ему обо всех результатах.