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Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с татарстанцем, получившим производственную травму
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому возбудить уголовное дело по факту получения мужчиной производственной травмы в Республике Татарстан. Сообщение об этом появилась в информационном центре СК России.
Как указано в сообщении, в Приемную главы СК России «ВКонтакте» поступило обращение о содействии в установлении обстоятельств получения производственной травмы жителем Татарстана в 2017 году.
В сообщении указано, что согласно акту несчастного случая, составленному на основании сфальсифицированной справки, рабочему был причинен легкий вред здоровью. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что вред – тяжкий.
В результате пострадавшему до настоящего времени отказывают в оформлении инвалидности и предоставлении соответствующих льгот. По данному факту в СУ СК России по РТ проводилась проверка.
В результате глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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