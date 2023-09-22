Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с нижнекамцем, избившим девушку за отказ в интиме

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении девушек в Нижнекамске. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.



Как выяснилось, в июне девушки находились в одном из местных кафе, где к ним подошел мужчина и стал приставать. На непристойные предложения девушки ответили отказом, после чего мужчина нанес одной из них удар кулаком и ногой в область головы.

В результате глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело, поручить органам внутренних дел установить местонахождение указанного мужчины и задержать его, а также представить доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.