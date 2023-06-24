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Глава СК РФ призвал сотрудников исчерпывающе реагировать на преступления против власти
Педседатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных следственных органов по субъектам РФ организовать работу во в усиленном режиме, а также выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардией, сообщили в ведомстве.
Он поручил принять исчерпывающие меры, чтобы предупреждать, пресекать и немедленно реагировать на преступления против государства и безопасности общественной, а гражданам разъяснять о том, что за соучастие в подобных преступлениях предусмотрена ответственность.
Военным следственным органам СК России также поручили оперативно реагировать на возможные нарушения со стороны военнослужащих.
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