Глава СК РФ призвал сотрудников исчерпывающе реагировать на преступления против власти

Педседатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных следственных органов по субъектам РФ организовать работу во в усиленном режиме, а также выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардией, сообщили в ведомстве.

Он поручил принять исчерпывающие меры, чтобы предупреждать, пресекать и немедленно реагировать на преступления против государства и безопасности общественной, а гражданам разъяснять о том, что за соучастие в подобных преступлениях предусмотрена ответственность.

Военным следственным органам СК России также поручили оперативно реагировать на возможные нарушения со стороны военнослужащих.