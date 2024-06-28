Глава СК РФ предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сделал предложение рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в стране, сообщает ТАСС

На пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге он подчеркнул, что, по его мнению, существуют случаи, где ее следует применить. В этих случаях он является сторонником смертного приговора.