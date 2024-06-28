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Глава СК РФ предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сделал предложение рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в стране, сообщает ТАСС
На пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге он подчеркнул, что, по его мнению, существуют случаи, где ее следует применить. В этих случаях он является сторонником смертного приговора.
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