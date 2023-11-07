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Глава СК РФ потребовал доложить о расследовании дела о смерти студента «Алабуга Политех»
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о процессе расследования уголовного дела по факту смерти студента «Алабуга Политех», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Не так давно в СМИ появился материал, в котором выражалась критика следствия по уголовному делу, которое возбудили после смерти первокурсника Дениса.
В связи с этим глава ведомства оручил руководителю СУ СК РФ по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании, установленных обстоятельствах и озвученных доводах.
Ранее мы сообщали, что юноша ушел из жизни в марте 2023 года. Персонал колледжа «Алабуга Политех» выразил соболезнования семье Дениса.
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