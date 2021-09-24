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Ру Тат
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24 сентября 2021  09:21
Павел Климчак

Глава СК РФ о стрельбе в Перми: Выводов из трагедии в Казанской гимназии не сделали

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Администрация и персонал Пермского университета, на которое было совершено нападение, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, как сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Кроме того, глава следкома заявил, что после трагедии в казанской гимназии, руководство всех школ и вузов страны было обязано усилить меры безопасности учеников и преподавателей: внедрить системы видеонаблюдения и электронного допуска при входе, рамки металлоискателя и т.д.

Однако ничего из этого, по словам председателя СК, сделано не было.

#стрельба #Пермь #университет #Александр Бастрыкин #ЧП в казанской школе
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