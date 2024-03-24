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Глава СК поручил возбудить дело из-за отсутствия школьного автобуса в деревне Татарстана
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Макаровка Высокогорского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам местных жителей, в связи с отсутствием в деревне школьного автобуса дети вынуждены добираться до ближайшей остановки общественного транспорта пешком, преодолевая значительное расстояние.
Отмечается, что в СУ СК России по РТ уже проводилась процессуальная проверка.
В результате Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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