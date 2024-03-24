Глава СК поручил возбудить дело из-за отсутствия школьного автобуса в деревне Татарстана

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Макаровка Высокогорского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам местных жителей, в связи с отсутствием в деревне школьного автобуса дети вынуждены добираться до ближайшей остановки общественного транспорта пешком, преодолевая значительное расстояние.

Отмечается, что в СУ СК России по РТ уже проводилась процессуальная проверка.

В результате Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.