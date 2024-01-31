Глава СК поручил доложить о регулярных отключениях тепла в Альметьевске

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в Альметьевске. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Накануне в соцсетях жители трех многоквартирных домов по улице Шевченко поделились, что в их доме часто отключают отопление. В одном из зданий отопление отсутствует на протяжении девяти дней, в связи с чем жители для обогрева помещений вынуждены использовать электрооборудование, а в общедомовых помещениях образуются конденсат и наледь.

По этому поводу следователи начали проверку. Глава СК поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.