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Глава СК поручил доложить о регулярных отключениях тепла в Альметьевске
Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в Альметьевске. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Накануне в соцсетях жители трех многоквартирных домов по улице Шевченко поделились, что в их доме часто отключают отопление. В одном из зданий отопление отсутствует на протяжении девяти дней, в связи с чем жители для обогрева помещений вынуждены использовать электрооборудование, а в общедомовых помещениях образуются конденсат и наледь.
По этому поводу следователи начали проверку. Глава СК поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.
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