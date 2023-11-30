Глава СК ожидает доклад о расследовании массовой драки в челнинском автобусе

В социальных сетях появилось видео массовой драки в челнинском автобусе.

Очевидцы написали, что конфликт был спровоцирован иностранными гражданами. В итоге из автобуса выбежала толпа мужчин, началась драка.

На видео обратили внимание в СК РФ. Глава ведомства Бастрыкин распорядился предоставить ему полный доклад о произошедшем, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.