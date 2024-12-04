news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 4 декабря 2024 19:23

Глава СИБУРа рассказал о полимерных решениях для автопрома, разработанных в Татарстане

Скопировать ссылку

СИБУР не просто продает крупнотоннажные полимеры, а стимулирует рыночный спрос за счет разработки новых решений вместе с переработчиками и конечными потребителями, рассказал гендиректор компании Михаил Карисалов.

Компания разработала перечень новых продуктов и решений по запросу конкретных секторов экономики. Например, системы капельного полива и дождевания, а также полимерные рукава для хранения зерна и кормов. Марки полиэтилена для производства оросительных трубок и рукавов были разработаны на «Казаньоргсинтезе» по просьбе аграриев Татарстана.

Также на КОСе разработали первую в России марку полиэтилена для топливных баков легковых автомобилей. Карисалов подчеркнул, что она заменила поставки из Европы и обеспечила потребности АвтоВАЗа.

Компания также предложила специальные полимерные боксы и оборотную тару для электронной торговли, которые лучше защищают продукцию и снижают расходы на хранение за счет меньшего веса и оптимизации пространства.

#сибур
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100