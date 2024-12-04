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Глава СИБУРа рассказал о полимерных решениях для автопрома, разработанных в Татарстане
СИБУР не просто продает крупнотоннажные полимеры, а стимулирует рыночный спрос за счет разработки новых решений вместе с переработчиками и конечными потребителями, рассказал гендиректор компании Михаил Карисалов.
Компания разработала перечень новых продуктов и решений по запросу конкретных секторов экономики. Например, системы капельного полива и дождевания, а также полимерные рукава для хранения зерна и кормов. Марки полиэтилена для производства оросительных трубок и рукавов были разработаны на «Казаньоргсинтезе» по просьбе аграриев Татарстана.
Также на КОСе разработали первую в России марку полиэтилена для топливных баков легковых автомобилей. Карисалов подчеркнул, что она заменила поставки из Европы и обеспечила потребности АвтоВАЗа.
Компания также предложила специальные полимерные боксы и оборотную тару для электронной торговли, которые лучше защищают продукцию и снижают расходы на хранение за счет меньшего веса и оптимизации пространства.
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