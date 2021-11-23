Глава СИБУРа оценил финансовый эффект от объединения с ТАИФом в сотни миллионов долларов

Синергия от объединения СИБУРа с ТАИФом оценивается в сотни миллионов долларов в год.

«Мы целимся в «низкие» сотни миллионов долларов в год от операционной синергии, которые должны совместной управленческой командой объединенной компании принести акционерам», – заявил глава СИБУРа Дмитрий Конов в интервью РБК.

В качестве примера рыночной синергии он привел перенастраивание работы внутри похожих производственных мощностей из исторических контуров ТАИФ и СИБУРа.

«Например, на одном предприятии в Нижнекамске производилось условно 20 марок полипропилена и в течение года многократно были переходы с одной марки на другую. Из-за чего общая производительность по году снижалась. Те же 20 марок могли производиться на каком-нибудь предприятии СИБУРа, тоже происходили переходы, и мы теряли полезную нагрузку. Теперь можно будет разместить десять марок на одной площадке, а вторые десять — на другой. Что позволит получить на каждой из них более высокую нагрузку, более стабильную по качеству марку и удобную логистику для клиента», – сказал Конов.

Синергия будет после оптимизации логистики и сырьевых потоков. Также эффект даст расположение новых инвестиционных проектов. «[Этот эффект] не будет заметным в 2021–2022 годах, но вдлинную — очень важный для нас фактор. Есть проекты, которые у СИБУРа были в планах, и проекты, которые были в проработке у предприятий ТАИФ. Вполне вероятно, что определенная часть из них более тяготеет к «Нижнекамскнефтехиму» и «Казаньоргсинтезу» и наоборот [другую часть проектов логичнее реализовать на исторических площадках СИБУРа]. От выбора оптимальной площадки напрямую зависят экономика капитальных и операционных затрат, а в перспективе и удобство для клиентов», – сказал Конов.

Также, по его словам, объединенная компания гораздо сильнее с точки зрения компетенций, в том числе инженерной квалификации, чем СИБУР и ТАИФ по отдельности.

Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане была заключена крупнейшая сделка: СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16. СИБУР получил активы ТАИФа за 15% собственных акций и облигаций на $3 млрд, которые будут погашаться в пользу их держателей – бывших акционеров ТАИФа – в течение 10 лет.