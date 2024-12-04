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Экономика 4 декабря 2024 15:29

Глава СИБУРа: «Интеграция предприятий татарстанской нефтехимии укрепила отрасль»

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Включение предприятий татарстанского химического комплекса в состав СИБУРа укрепило отрасль за счет широкого марочного ассортимента, заявил генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

«Мы хорошо защищены от колебаний рынка потребления за счет широкой гаммы марочного ассортимента, особенно после интеграции предприятий татарстанского химического комплекса, – рассказал Карисалов. – И даже если в каком-то секторе идет коррекция, то всегда есть другой, где будет бурный рост».

В пример он привел события, случившиеся в 2022—2023 годах, тогда существенно ограничился выпуск новых автомобилей. «Мы видели значимое снижение производства шин у наших потребителей синтетического каучука, – пояснил он. – Но в это же время двузначными темпами росла строительная отрасль. Сегодня ситуация в стройке и автопроме развернулась на 180 градусов. Но совокупный объем спроса на полимеры по-прежнему устойчиво растет».

Карисалов отметил, что сегмент e-com демонстрирует «невероятные цифры» за счет развития маркетплейсов. СИБУР также готовится к росту спроса со стороны ЖКХ, после того как был принят ГОСТ, разрешающий использовать в коммунальном секторе полимерные трубы со сроком службы до 100 лет.

#сибур
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