Глава Северной Осетии Меняйло и российские журналисты попали под обстрел в Запорожье

На территории Запорожской области под обстрел попали глава Северной Осетии Сергей Меняйло, а также редактор ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев и съемочная группа «Первого канала». В результате никто не пострадал.

Обстрел произошел при посещении позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов – им Меняйло передавал необходимую гуманитарную помощь, передает ТАСС с места событий. После первого «прилета» глава Северной Осетии и корреспонденты вместе с военными укрылись в ближайшем блиндаже, который получил небольшие повреждения.

Сам Меняйло, комментируя происшествие в своем телеграм-канале, назвал его «рядовым случаем на территории боевых действий».