Глава сельского поселения Буль-Кайпан: «Угнавший БТР ВСУ Фанис Хусаинов погиб»

Фото: из личного архива Фаниса Хусаинова

В ходе специальной военной операции на Украине погиб Фанис Хусаинов — боец из села Новый Кайпан Татышлинского района Башкортостана, прославившийся тем, что угнал БТР противника. Информацию о его гибели «Татар-информу» подтвердил глава Буль-Кайпановского сельсовета Флюр Зиннатуллин.

«Мы связались с ребятами, уехавшими на СВО вместе с Фанисом. Хотя нет официального документа о его гибели, ребята подтвердили, что это правда. Когда привезут тело, еще не известно. Обычно погибших привозят из Ростова в Уфу. Возможно, с ним тоже так будет», — прокомментировал ситуацию глава поселения.

По словам Флюра Зиннатуллина, сейчас в родном для Фаниса Новом Кайпане расчищают двор его дома от снега, готовятся к похоронам.

Корреспондент «Татар-информа» связалась с матерью Фаниса Фаридой ханум Хусаиновой. Мать героя смогла сказать только одну фразу: «Пока тело не привезут, я не поверю, что мой сын погиб».

Сообщения о гибели Фаниса Хусаинова появились еще в декабре. Но поскольку официального подтверждения не было, эта информация опровергалась. В социальных сетях люди тоже не хотели верить в гибель военнослужащего и в своих постах выражали надежду, что Фанис живой и здоровый вернется домой.

Страница Фаниса Хусаинова в социальной сети «ВКонтакте» сейчас уже напоминает стену памяти. Его друзья, сослуживцы и даже совершенно не знакомые с ним люди заходят на его страницу, оставляют слова соболезнования и поддержки матери и близким героя, выкладывают видеоролики с фотографиями Фаниса.

Ранее «Интертат» опубликовал большой материал о Фанисе Хусаинове. Уроженец Башкортостана — татарин Фанис Хусаинов отправился добровольцем на специальную военную операцию в июне 2022 года. В конце сентября в Telegram-каналах распространилась информация о подвигах бойца: ему удалось угнать бронетранспортер из расположения ВСУ, а также спасти раненого земляка из-под обстрела. Кроме того, позже на угнанном БТР Фанис вывез раненого генерал-майора.

В интервью газете «Интертат» боец рассказал, почему решил принять участие в боевых действиях, о своих родных, о том, что защищать Родину — это долг каждого мужчины. Он также заявил, что больше всего на свете любит свою дочку, которой всего три года.

После публикации корреспондент «Татар-информа» пообщалась с героем через голосовые сообщения. Фанис поблагодарил за материал, сказал, что ему понравилось. На пожелание вернуться целым и невредимым он ответил: «Алла боерса (даст Бог)». По словам матери Фариды ханум, он твердо обещал вернуться: «Это моя судьба, мама. Ты только не переставай желать этого. Даст Бог, я вернусь живой и здоровый».

«Татар-информ» выражает глубокие соболезнования близким Фаниса Хусаинова.