Глава Счетной палаты заявил, что уровень жизни в России на 20% выше, чем был в СССР

Уровень жизни в современной России превышает тот, что был в советское время, примерно на 20%. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ, бывший вице-премьер и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

«Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год, уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — отметил он.

По словам Кудрина, в 1990-е и начале 2000-х годов в государстве создавали базовые институты и принимали ключевые законы, которые и помогли России наладить рыночную экономику.

«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», — напомнил бывший министр финансов.

Кудрин подчеркнул, что в 1998 году было сложно поверить, что удастся достичь таких результатов. Политик убежден, что столь быстрая трансформация, масштабные и быстрые изменения — это очень большой успех.