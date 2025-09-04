Глава Сбербанка Греф прогнозирует стабилизацию ипотечного рынка в России через год

Стабилизация на рынке ипотечного кредитования в России может произойти через год. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит «ТАСС».

Рынок сейчас зависит от льготной ипотеки. Греф отметил, что по мере снижения ставок до уровня ниже 12% возможно выравнивание ситуации, однако для этого потребуется около года.

Греф подчеркнул, что ипотечный рынок находится в сложном положении, а доступность кредитов для населения ограничена. Он напомнил, что меры господдержки ипотеки в период пандемии и в 2022 году позволили избежать тяжелых последствий, однако позже, по его мнению, произошло перегревание сегмента.

Глава Сбербанка также заявил, что механизм безадресной льготной ипотеки необходимо было вовремя замедлить. Сейчас, по его словам, рынок тормозится слишком резко, что приводит к снижению запланированных продаж у девелоперов и ограничивает возможности граждан. Он добавил, что подобные процессы лучше проводить управляемо.