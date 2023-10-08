Глава Сармановского района вручил продуктовые наборы семьям бойцов СВО

Глава Сармановского района Татарстана Фарит Хуснуллин посетил семьи участников специальной военной операции и вручил им продуктовые наборы.

Руководитель муниципального образования отметил важность и необходимость поддержки семей бойцов. Военнослужащие на передовой решают задачи Родины, а здесь, в тылу, все должно быть хорошо, чтобы они служили спокойно.

«Будут вопросы, пусть обращаются в любое время», — отметил в разговоре с родственниками Фарит Хуснуллин.

В продуктовые наборы вошли тушёнка, сгущённое молоко, куриный рулет, кексы, конфеты, чай, кофе, макароны, сок, блинная мука, рис, гречка, растительное масло, пастила, финики, сушёные фрукты, клубничный джем и сыр.

Жители поблагодарили волонтеров и за помощь с дровами. У одной семьи боец находится в госпитале, а его сын растет под присмотром бабушки. Женщина выразила слова признательности за оказание поддержки.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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