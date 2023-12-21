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СВО 21 декабря 2023 19:24

Глава Сармановского района доставил партию помощи бойцам СВО

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Глава Сармановского района доставил партию помощи бойцам СВО

Глава Сармановского района РТ Фарит Хуснуллин лично доставил партию помощи военнослужащим в зону спецоперации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Осуществил свое давнее желание посетить наших ребят-земляков в зоне СВО. В этот раз лично вручил им гуманитарную помощь, которую готовили всем районом», — отчитался он.

Помимо прочих посылок, военным привезли теплую камуфляжную одежду и обувь, которую предоставил начальник Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Зявдат Салихов.

«Выражаю огромную благодарность за оказанную благотворительную помощь!» — поблагодарил руководитель района.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото: https://t.me/husnullinfaritmunavirovich.

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