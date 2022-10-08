Глава санавиации РКБ: «Многие думают, что вертолеты вылетают только к блатным»

Один час вылета вертолета на эвакуацию пострадавших обходится в 200 тыс. рублей, рассказал руководитель санавиации, заведующий отделением плановой и экстренной консультативной скорой медицинской помощи РКБ Рафаэль Нигматзянов. По его словам, в республике развита большая сеть вертолетных площадок, поэтому трудностей с тем, чтобы найти место для посадки, не возникает.

Средства на вылеты вертолетов санавиации субсидируются по национальному проекту и из республиканского бюджета, сообщил Нигматзянов в интервью телеканалу «Татарстан – 24». При этом, по его словам, есть определенное количество вылетов, больше которых совершаться не может.

«В прошлом году мы эвакуировали с помощью санавиации, именно воздушным транспортом, более 170 пациентов. Около 600 человек мы эвакуировали машинами. На месте помощь получили примерно тысяча людей, в том числе и воздушным транспортом. Поэтому деньги никто не считает, не экономит на этом. Многие глубоко заблуждаются, думая, что когда вылетает вертолет, то это какой-то блатной человек. Это совершенно обычные пациенты», – рассказал он.

При принятии решения о вылете вертолета учитывается дальность и тяжесть состояния пациента, добавил глава санавиации РКБ.