Глава Самарской области вручил Путину фотоальбом «Жены героев»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с Президентом России Владимиром Путиным вручил главе государства подготовленный специально для него памятный фотоальбом, посвященный недавней фотовыставке «Жены героев».

«Эту акцию провели женщины — жены офицеров и солдат. Они назвали ее „Жены героев“. Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет 2-й гвардейской армии так решил. Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов», — приводит слова руководителя региона пресс-служба Кремля.

Для памятного альбома активистки из числа жен военнослужащих фотографировались в кителях. По словам губернатора, акция нашла отклик и среди жен военнослужащих других частей, «зашагала по территории Самарской области и уже вышла за ее пределы».

Азаров также рассказал Путину о поддержке, которую Самарская область оказывает «городу-побратиму» Снежное в Донбассе. «<…> план, который мы утвердили, — это 81 объект. Суммарный объем финансирования — 1 млрд 118 млн рублей Большая часть работ уже выполнена», — доложил он.

Губернатор рассказал Президенту и о развитии региона, которым руководит. По словам Азарова, в последние годы здесь активно укрепляется система здравоохранения, темпы вакцинации держатся выше среднероссийского уровня, строятся новые объекты, приводятся в порядок больницы и амбулатории.

«В целом ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая — по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки», — добавил он.