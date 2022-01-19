Глава Сабинского лесничества рассказал, какой подарок Шаймиева хранится в музее леса

Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Накануне юбилея руководитель-лесничий Сабинского лесничества Василь Гиззатуллин поделился с ИА «Татар-информ» воспоминаниями о том, как первый Президент РТ приехал на 70-летие Сабинского лесхоза и преподнес ценный подарок, который бережно хранится в музее леса.

«10 сентября 2001 года — памятная дата в истории поселка Лесхоз Сабинского района. В этот день жители поселка праздновали 70-летие Сабинского лесхоза. На торжественное мероприятие приехал Президент РТ Минтимер Шарипович Шаймиев. Он возложил цветы на могилу знаменитого лесовода Нургали Миннихановича Минниханова, похороненного 17 февраля того же года. Почетный гость участвовал в торжественном собрании нашего трудового коллектива и передал в подарок ковер с изображением башни „Сююмбике“, который хранится в музее леса», — рассказала он.

Спикер отметил, что в годы работы Президентом Минтимер Шарипович «детально вникал в лесные дела и поддерживал лесников во всех деловых начинаниях, давал дельные советы».

«Нургали Минниханов часто обращался к Минтимеру Шариповичу, особенно по решению социально-бытовых вопросов. С его поддержкой был газифицирован поселок, несмотря на то, что даже в районном центре тогда не было природного газа», — подчеркнул Василь Гиззатуллин.