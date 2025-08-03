Глава РЖД Белозёров: «Железные дороги России не останавливаются даже в трудные времена»

Железные дороги в России продолжают развиваться, несмотря на текущие сложности. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозёров, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что движение вперед всегда было характерно для отрасли и остается в ее основе. По его словам, «паровоз» не может двигаться назад – эта метафора точно отражает дух железнодорожников, которые двигаются вперед вместе со страной.

Он напомнил, что компания реализует масштабный проект по развитию Восточного полигона, и отметил важность преемственности с поколением строителей Байкало-Амурской магистрали. Несмотря на технологические перемены, уверен Белозёров, внутренний героизм и стремление к развитию остаются неизменной частью профессии.

Вспомнив трагедию, произошедшую в начале лета в Брянской области, он выразил признательность машинисту Павлу Мишину, который ценой жизни пытался минимизировать последствия подрыва железнодорожного моста диверсантами.

Мишин, отметил Белозёров, до последнего момента находился на рабочем месте, и был награжден орденом Мужества посмертно.

Кроме того, глава компании рассказал о развитии пассажирских сервисов, в частности о запуске новых вагонов и улучшении условий поездок.