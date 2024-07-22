Глава «РусГидро» рассказал Путину о проектировании двух новых гидростанций

Инвестиции «РусГидро» до 2028 года составят свыше 800 млрд рублей. 70% из них направят на освоение территорий Дальнего Востока. Так, уже сейчас ведется проектирование гидростанций в Амурской области — Селемджинской и Нижне-Зейской, рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным глава организации Виктор Хмарин.

По его словам, на Дальнем Востоке в ближайшие годы введут порядка 2,5 ГВт электрической мощности, проведут свыше 500 километров линий электропередачи.

Путин отметил, что компания на сегодня является одной из крупнейших в мире. На нее приходится 16% от общей энергетической мощности в стране.