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Глава «РусГидро» рассказал Путину о проектировании двух новых гидростанций
Инвестиции «РусГидро» до 2028 года составят свыше 800 млрд рублей. 70% из них направят на освоение территорий Дальнего Востока. Так, уже сейчас ведется проектирование гидростанций в Амурской области — Селемджинской и Нижне-Зейской, рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным глава организации Виктор Хмарин.
По его словам, на Дальнем Востоке в ближайшие годы введут порядка 2,5 ГВт электрической мощности, проведут свыше 500 километров линий электропередачи.
Путин отметил, что компания на сегодня является одной из крупнейших в мире. На нее приходится 16% от общей энергетической мощности в стране.
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