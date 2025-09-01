Глава РСХ высоко оценил масштабы модернизации и экопрактики «Казаньоргсинтеза»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Делегация татарстанских промышленников во главе с президентом Российского Союза химиков Виктором Ивановым посетила казанское предприятие СИБУРа. В состав делегации вошли представители авиастроения, автопрома, машиностроения и других отраслей.

Гости ознакомились с модернизацией третьей линии по выпуску полиэтилена высокой плотности, работами по улучшению условий труда сотрудников, а также с новым административно-бытовым корпусом и Центральной заводской лабораторией, которая объединила 28 подразделений и увеличила уровень автоматизации контроля качества с 21 до 70%.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Особое внимание вызвали экологические практики предприятия: роботизированный мониторинг воздуха, сокращение выбросов и внедрение энергосберегающих решений.

Президент РСХ Виктор Иванов подчеркнул, что за годы предприятие кардинально изменилось:

«Я вижу, как все преобразилось. Существенно выросли производственные мощности, некоторые на 30-40%, некоторые в два раза. Сейчас "Казаньоргсинтез" модернизирует свои производства без участия зарубежных компаний и импортных технологий. А какой контроль качества? В одной лаборатории проверяют все виды продукции – на качество, на разрыв».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Он также отметил высокий уровень экологического мониторинга и отсутствие характерных запахов:

«По территории завода просто приятно ходить. У меня большой опыт, но даже я не почувствовал запах химического производства. А потом мне показали экобота, который мониторит качество атмосферного воздуха. Я такое впервые увидел».

Иванов отдельно подчеркнул, что для него, как для человека с производственным опытом, это показатель серьезных изменений.