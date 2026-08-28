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На главную ТИ-Спорт 28 августа 2026 15:50

Глава РПЛ Алаев примет участие в заседании комитета УЕФА в декабре

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Глава РПЛ Алаев примет участие в заседании комитета УЕФА в декабре
Фото: rfs.ru

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев войдет в состав участников декабрьского заседания одного из комитетов УЕФА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Алаев уже принимал участие в рабочих встречах УЕФА, обсуждая вопросы развития футбола в Восточной Европе. В последнее время его визиты в штаб-квартиру организации становятся более частыми — это рассматривается как часть работы по восстановлению связей российского футбола с международным сообществом. Подробности повестки предстоящего заседания пока не раскрываются.

Напомним, что российские клубы и сборная по-прежнему отстранены от турниров под эгидой УЕФА. Однако контакты на уровне функционеров продолжаются. Участие Алаева в декабрьском заседании может стать важным шагом в диалоге. Ожидается, что будут затронуты вопросы, связанные с возможными изменениями в политике допуска.

#РПЛ
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