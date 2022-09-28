Глава Ростуризма назвала три принципа туристического сотрудничества со странами G20

Ростуризм и представители стран «Большой двадцатки» вместе наметили три основных направления для совместной работы в сфере туризма — визы, транспорт и финансовые сервисы. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

«На международной туристической арене с нами хотят общаться и сотрудничать, что очень важно. В своем выступлении обозначила позицию России — туризм должен оставаться сферой без искусственных барьеров и санкций, вне политики. Будем работать с теми, кто хочет, а такие страны есть», – написала чиновница.

РИА Новости отмечает, что на встрече министров туризма G20 Догузова провела ряд двухсторонних встреч по развитию сотрудничества в сфере туризма с представителями Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В частности, с министром туризма и креативной экономики Индонезии руководитель Ростуризма обсудила восстановление прямого авиасообщения и предложила запустить групповой безвизовый режим для путешественников, желающих посетить Россию.

В беседе с Минэкономики ОАЭ поднимались вопросы увеличения авиасообщения между странами и повышения доступности финансовых услуг для россиян. Министру туризма Саудовской Аравии Догузова предложила ввести полный безвизовый режим между странами.