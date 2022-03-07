Глава Ростуризма: Из Молдавии и Украины россияне могут вернуться домой через Румынию

Жители России, которые находятся в Молдавии и на Украине, могут вернуться в свою страну через Румынию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

По ее словам, Румыния разрешила россиянам безвизовый транзитный проезд через свою территорию.

«Граждане РФ, следующие из Украины и Молдавии, могут воспользоваться возможностью возвращения в Россию через Румынию. Румыния разрешила безвизовый транзитный проезд через свою территорию для граждан Российской Федерации. Для этого на пограничном контроле необходимо предоставить паспорт и авиабилет, подтверждающий транзитный проезд», — пояснила она.

Как поясняет Догузова, россияне могут беспрепятственно въехать на территорию Румынии, а затем совершить авиаперелет в государство, которое не закрыло свое воздушное пространство для российских самолетов, и откуда продолжаются полеты в аэропорты России.

Глава Ростуризма добавила, что в случае возникновения проблем, нужно обратиться в консульский отдел посольства РФ в Румынии.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что воздушным судам российских перевозчиков запретили приземляться, взлетать и пролетать над территорией Европейского союза. Соединенные Штаты также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.