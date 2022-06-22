Глава Ростовской области: На территории НПЗ нашли обломки двух беспилотников

На территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где сегодня утром вспыхнул пожар, нашли фрагменты двух беспилотных летательных аппаратов. По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотника на завод, сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев в своем телеграм-канале.

Первое сообщение о пожаре на НПЗ, по словам Голубева, поступило в 09.10. Ликвидировано возгорание было уже в 10.50.

«Пострадавших нет, персонал эвакуирован. Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — написал глава региона.

Новошахтинский завод находится в Красносулинском районе, недалеко от границы с ЛНР. Приграничные территории Ростовской области находятся под контролем народных республик.

Приграничные регионы России неоднократно подвергались атакам со стороны Украины, в ряде регионов по этой причине действует повышенный уровень террористической угрозы, в том числе в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в отдельных районах Воронежской области.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.