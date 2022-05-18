Глава «Ростеха» отметил вклад КАМАЗа в увеличение доли гражданской продукции

Доля гражданской продукции, выпускаемой структурами «Ростеха», в 2021 году выросла до 45,5%. Об этом гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов рассказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, представив главе государства годовой отчет «Среда для развития нового».

Он напомнил, что Президент России поставил перед госкорпорацией задачу достичь 50%-го показателя к 2030 году.

«Мы перед собой ставили задачу — к 2025 году, но уже в прошлом году доля гражданской продукции — 45,5%. Это, конечно, благодаря прежде всего КАМАЗу», — заявил Чемезов.

Он отметил, что среди предприятий, которые дают достаточно большой объем гражданской продукции, КАМАЗ, «Вертолеты России», также ОАК начала производить в большом количестве гражданские самолеты.

Консолидированная чистая прибыль увеличилась почти на 47%, составив 163,5 млрд рублей. Выручка «Ростеха» за 2021 год выросла почти на 10%, составив 2 трлн 60 млрд рублей, передала пресс-служба Кремля.