Общество 9 января 2026 09:51

Глава Росстандарта сообщил о разработке ГОСТа на трициклы

В Россию начали поставлять трициклы, используемые в том числе для курьерской доставки. Об этом сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, для нового вида транспорта сейчас готовится отдельный ГОСТ.

Шалаев уточнил ТАСС, что трициклы – популярные в странах Юго-Восточной Азии трехколесные транспортные средства с двигателем – пока не имеют четкого правового статуса в России. Специалистам предстоит определить, относить их к транспортным средствам или к электрическим средствам индивидуальной мобильности.

Разрабатываемый ГОСТ будет учитывать российские требования безопасности и зарубежный опыт эксплуатации, отметил глава ведомства.

