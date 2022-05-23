Глава Росстандарта ознакомился с метрологическими возможностями ЦСМ Татарстана

Во Всемирный день метрологии, который ежегодно отмечается 20 мая, ФБУ «ЦСМ Татарстан» посетил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.

Директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров проинформировал главу Росстандарта об итогах работы и экономических результатах деятельности за 2021 год и 1 квартал текущего года, а также озвучил задачи и приоритетные направления развития учреждения на 2022 год.



Руководитель ведомства ознакомился с передвижными установками, предназначенными для работ по техническому обслуживанию и контролю метрологических характеристик систем измерений количества и показателей качества нефти. В настоящее время данные установки не имеют аналогов в других подведомственных организациях Росстандарта и позволяют предоставлять максимально широкий спектр метрологических услуг на протяжении всего промышленного цикла: от добычи сырой нефти до поставки готовых нефтепродуктов конечному потребителю.

Далее был продемонстрирован проект по модернизации имеющегося в учреждении вторичного эталона единиц массы и объема жидкости в потоке, единиц массового и объемного расходов жидкости. Его уникальность заключается в том, что планируется реализовать непосредственное подключение к передвижным массомерным и трубопоршневым поверочным установкам, работающим на нефти и нефтепродуктах, с сохранением высоких метрологических характеристик. Подобный функционал у существующих вторичных эталонов в настоящее время отсутствует. Реализация данного проекта даст возможность проводить комплекс работ по испытаниям, калибровке, аттестации и передаче единицы величины, а также позволит завершить создание в ЦСМ Приволжского федерального округа целостной системы метрологического обеспечения нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов.

Кроме того, вниманию руководителя Росстандарта было представлено специализированное помещение (шахта лифта), применяемое для поверки приборов «Даль», активно используемых в электроэнергетике для измерений расстояний (вертикальный габарит) до трех проводов воздушных линий электропередачи, подвесных кабельных линий, линий связи. Использование такого помещения дает возможность проведения поверки в зимний период в соответствии с условиями, установленными в методике поверки.

В завершение визита глава Росстандарта наградил сотрудников ФБУ «ЦСМ Татарстан» почетными грамотами за достигнутые результаты в производственно-хозяйственной деятельности.

